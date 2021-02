DIRETTA Granada NAPOLI Streaming Alternativa TV: dove vederla con Insigne e Gattuso

Granada Napoli streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi 18 febbraio alle ore 21:00 ITA la partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Gli spagnoli (nella loro storia non hanno mai incontrato squadra italiane nelle competizioni europee) al momento occupano l’ottava posizione in Liga, dove nell’ultima giornata sono stati battuti dall’Atletico Madrid capolista. 5° posto in Serie A invece per il Napoli con una gara in meno, quella relativa al march d’andata contro la Juventus, recente battuta nell’ultima di campionato.

Dove Vedere Granada Napoli Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Granada Napoli in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand. Telecronaca del match affidata a Maurizio Compagnoni con commento di Lele Adani.

Granada Napoli sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.

sky.it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Granada Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Granada Napoli Formazioni: non solo FantaCalcio



Granada (4-2-3-1): Silva; Fourqué, Duarte, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Eteki; Yangel Herrera, Montoro, Machis; Jorge Molina. Allenatore Martínez Penas.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso.

Granada Napoli Streaming Gratis in chiaro

La visione del match all’Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes di Granada, avverrà in diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) e quindi sarà disponibile anche lo streaming online sul relativo sito web.