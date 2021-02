DIRETTA NAPOLI GRANADA Streaming Alternativa TV: dove vedere la rimonta di Gattuso

Napoli Granada streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi giovedì 25 febbraio alle ore 18:55 ITA la partita di ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. Al Napoli di Rino Gattuso, alle prese con tante assenze, serve un’impresa per rimontare il 2-0 incassato all’andata con il Granada e qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Il momento degli azzurri non è facile (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime sei partite ufficiali), ma Gattuso non vuole mollare, nonostante l’ombra di Rafa Benitez sulle sue spalle: “Ho visto la carica giusta”, afferma Gattuso, “massacrate me, non i ragazzi”. A dir la verità non vive un gran momento neanche il Granada di Diego Martinez, nono nella Liga e reduce da 6 match senza vittorie in campionato.

Napoli Granada in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 254 del satellite, canale 485 del digitale terrestre). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Nando Orsi. A bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Durante Diretta Gol telecronaca di Dario Massara.

Napoli Granada sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.

sky.it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Napoli Granada streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski, Politano, Lorenzo Insigne. A disposizione: Contini, Maksimovic, Ghoulam, Lobotka, Mertens. Allenatore Gattuso.

Granada (4-3-3): Rui Silva; Foulquier, German, Duarte, Neva; Montoro, Gonalons, Eteki; Machis, Jorge Molina, Kenedy. A disposizione: Escandell, Fabrega, Nehuen, Victor Diaz, Marin, Quina, Vico, Aranda, Ruiz, Puertas, Torrente. Allenatore Martínez Penas.

Arbitro: Siebert (Germania). Guardalinee: Seidel e Schaal (Germania). Quarto uomo: Schlager (Germania). Var: Dingert (Germania). Avar: Steinhaus (Germania).

La visione del match con le immagini trasmesse dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, non avverrà in diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) e quindi non sarà disponibile neanche lo streaming online sul relativo sito web.