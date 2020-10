DIRETTA GENOA INTER Streaming Gratis No Rojadirecta, dove vederla in Video Live

Genoa Inter streaming e diretta video a partire dalle ore 18:00 di oggi 24 ottobre 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Di seguito la risposta. Match valido come anticipo della 5a giornata di Serie A 2020-2021. Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 tra Ballardini e Stramaccioni in panchina), da allora nove successi nerazzurri e cinque rossoblù. Scopri dove vedere Genoa Inter streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brlek, Males, Sturaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Perisic; Barella; R Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gagliardini, I Radu, Skriniar, Vecino, Sanchez.

Genoa Inter in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di SkyGo (link https://skygo.sky.it) in forma gratuita per gli abboanti. A pagamento per tutti su NowTV (link https://www.nowtv.it).

