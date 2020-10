DIRETTA Ultima Tappa 21 Oggi: Cronometro Cernusco sul Naviglio arrivo Milano Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d’Italia Ciclismo

IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA TV OGGI domenica 25 ottobre 2020. Si corre la 21a e ultima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming gratis con i servizi Rai. Si corre la Cernusco sul Naviglio – Milano una cornometro individuale di 15,7 Km.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri per viali cittadini larghi nella prima parte e per vie a carreggiata ridotta nelle ultime centinaia di metri con diverse svolte ad angolo retto consecutive a brevi intervalli (100 – 150 m) prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Retta di arrivo di 250 m su lastricato larga 6 m.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in streaming e diretta tv in chiaro.

La 21a e ultima tappa del Giro d’Italia, la tappa a cronometro con partenza nel centro di Cernusco sul Naviglio e arrivo a Milano, di 15,7 Km, di oggi domenica 25 ottobre 2020, in diretta tv sul canale della rete nazionale Rai 2 con la partenza del primo corridore prevista alle ore 13:20.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai TV oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI Play scaricabile o visionabile online.

Classifica generale Giro d’Italia 2020.

1) Jai Hindley (Aus, Sunweb) in maglia rosa dopo 85h 22’07” di corsa.

2) Tao Geoghegan Hart (Gbr, Ineos-Grenadiers) st.

3) Wilco Kelderman (Ned, Sunweb) a 1’32”.

4) Pello Bilbao (Esp) a 2’51”.

5) Joao Almeida (Por) a 3’14”.

6) Jakob Fuglsang (Den) a 6’32”.

7) Vincenzo Nibali (Ita) a 7’46”.

8) Patrick Konrad (Aut) a 8’05”.

9) Fausto Masnada (Ita) a 9’24”.

10) Hermann Pernsteiner (Aut) a 10’08”.