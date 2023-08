Dove vedere Juventus-Bologna Streaming Diretta TV

Diretta Juventus-Bologna Streaming Live. La Juventus affronta il Bologna nella seconda giornata di Serie A stagione 2023-24. La squadra di Allegri cerca di mantenere l’entusiasmo sotto controllo e di ottenere un altro buon risultato dopo il vittorioso esordio in casa dell’Udinese (0-3). Allegri sottolinea l’importanza di riabituarsi a vincere e di essere equilibrati.

A seguire formazioni e dove vedere Juventus-Bologna streaming e tv, partita che si giocherà alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 27 agosto 2023 all’Allianz Stadium di Torino, prima di Napoli-Sassuolo delle 20:45.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna, non solo Fantacalcio



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Rugani, Huijsen, Weah, Kostic, Iling Jr, Miretti, Nicolussi Caviglia, Pogba, Yildiz, Milik, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Szczesny. Squalificati: nessuno.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukeam, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Sosa, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. Indisponibili: Soumaoro, Barrow. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marco Di Bello. Guardalinee: Matteo Bottegoni e Davide Moro. 4° Uomo: Matteo Marcenaro. VAR: Fourneau. Assistente VAR: Nasca.

Dove vedere Juventus-Bologna in TV

Juventus-Bologna in tv sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Come guardare Juventus-Bologna Streaming Gratis



Juventus-Bologna streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, da utilizzare con smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android. Un’ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il “pass Sport”.