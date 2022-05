Gianluca Vacchi: Mucho Más, il nuovo Documentario Original italiano di Amazon Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi il nuovo documentario Original italiano Gianluca Vacchi: Mucho Más, in uscita il prossimo 25 maggio in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Protagonista del documentario è Gianluca Vacchi, imprenditore, influencer e dj di fama internazionale. Esploso come fenomeno social grazie ai suoi video diventati virali e che hanno generato milioni di visualizzazioni, ad oggi Vacchi vanta oltre 22,2 milioni di follower su IG, 21,5 milioni su Tik Tok, 3 milioni su FB, ed è considerato il “Re dei Social”, raggiungendo un pubblico totale di 46,6 milioni da tutto il mondo.

Gianluca Vacchi: Mucho Más offre agli spettatori un accesso unico a un Vacchi mai visto prima che mostra senza filtri l’uomo che si cela dietro il celebre personaggio. Nel documentario Vacchi rivelerà aspetti importanti della sua vita e della sua infanzia, raccontando anche il profondo legame con la madre, il rapporto con gli amici e soprattutto quello con la sua compagna, la modella Sharon Fonseca, che gli ha fatto il più grande regalo della sua vita: diventare padre della piccola Blu Jerusalema.

“Siamo entusiasti di portare i clienti nel mondo di Gianluca Vacchi con questo straordinario documentario. A partire dal successo delle recenti serie originali italiane come The Ferrangnez e del nostro film su Laura Pausini, speriamo di mostrare un lato di Gianluca che i suoi fan non hanno mai visto prima”, afferma Georgia Brown, head of European Originals, Amazon Studios. “Sono felice di veder crescere il nostro catalogo in Italia, che riflette la nostra ambizione di portare sullo schermo contenuti di altissimo livello con alcuni tra i migliori talenti in Europa”.

“Siamo felici di poter annunciare il nuovo documentario Original italiano che ha per protagonista Gianluca Vacchi, uno dei personaggi più eclettici e discussi della scena contemporanea”, dichiara Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios. “Questo progetto conferma ancora una volta l’impegno di Prime Video nell’offrire agli spettatori contenuti di alta qualità produttiva con un accesso inedito e senza filtri a personaggi con un seguito straordinario. Vogliamo ringraziare Gianluca Vacchi per la generosità con cui ha intrapreso questo viaggio insieme a noi, mettendosi completamente in gioco e condividendo, come mai prima, aspetti ancora inediti e privati della sua vita, per mostrare al pubblico che oltre la prospettiva dei social c’è mucho mas”.

Gianluca Vacchi: Mucho Más è prodotto in Italia da Masi Film e Indigo per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 maggio 2022.

Gianluca Vacchi: Mucho Más si unirà a migliaia di film e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original Bang Bang Baby, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, The Ferragnez – La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Stagione 1 e Stagione 2, e LOL: Chi ride è fuori Stagione 1 e Stagione 2; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Original già annunciate sono The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma.

