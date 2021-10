Novità Amazon Prime Video annunciate al New York Comic Con

In occasione del New York Comic Con, Amazon Prime Video ha svelato alcune novità sulle serie di prossima uscita La Ruota del Tempo, So cosa hai fatto, la terza stagione di Hanna, la sesta stagione di The Expanse, e la nuova serie animata The Legend of Vox Machina.

Amazon Prime Video e Sony Pictures Television hanno rilasciato una clip esclusiva della serie fantasy Amazon Original La Ruota del Tempo. La clip è stata presentata durante il panel dedicato allo show al Comic Con di New York, dove lo showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove) ha anche annunciato nuovi membri del cast per la seconda stagione. Ceara Coveney (Dad, The Amazing World of Emma) si unirà al cast principale interpretando uno dei personaggi preferiti dai fan, Elayne Trakand, insieme a Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders, Misfits) e Meera Syal (The Kumars at No. 42, Broadchurch), che si uniscono al cast principale della serie, ma i cui ruoli non sono ancora stati svelati.

Mentre rispondevano alle domande dei fan al panel del New York Comic Con, gli attori della nuova serie Amazon Original So cosa hai fatto hanno ricevuto una visita a sorpresa proprio dal cast originale del film del 1997, che a sua volta ha rivolto loro alcune “domande da fan”. Il cast della nuova serie si è detto colpito e onorato dalla sorpresa di Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr., intervenuti a dare il loro supporto e condividere il loro entusiasmo per la serie, passando ufficialmente il testimone al nuovo cast.

I primi quattro episodi della serie saranno disponibili su Prime Video a partire da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre. So cosa hai fatto sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

HANNA S3

Svelato il teaser trailer ufficiale e le prime immagini della terza stagione disponibile dal 24 novembre su Prime Video

Amazon Prime Video ha svelato il teaser trailer della terza stagione di Hanna, di cui saranno rilasciati in esclusiva tutti e sei gli episodi da un’ora ciascuno il 24 novembre 2021 in più di 240 Paesi e territori nel mondo. Come precedentemente annunciato, Ray Liotta si unisce al cast per la terza stagione nei panni di Gordon Evans, un ex militare rispettato e agente dei servizi segreti che esercita un incredibile potere interno. Evans si considera un visionario con un rigido codice morale, un vero patriota che farà il necessario per proteggere il suo Paese.

Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Ora Hanna (Creed-Miles) sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex gente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme hanno costretto l’agente di alto grado della Utrax, John Carmichael (Dermot Mulroney), ad aiutarle nella loro missione, ma i suoi giovani colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici stanno iniziando a sospettare del complotto di Hanna. Mentre Hanna si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma che cambia il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

THE EXPANSE S6

Svelato il teaser trailer ufficiale e le prime immagini della stagione finale disponibile dal 10 dicembre su Prime Video.

L’attesissima, sesta e ultima stagione di The Expanse debutterà venerdì 10 dicembre. L’annuncio è stato fatto dal cast e dagli executive producers durante il panel della serie al Metaverse del Comic Con di New York. Il primo episodio della sesta stagione debutterà il 10 dicembre, con nuovi episodi disponibili ogni venerdì, culminando nell’epico episodio finale della serie, il 14 gennaio 2022. La stagione in sei episodi della serie Amazon Original sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo ed è prodotta da Alcon Television Group.

La sesta e ultima stagione di The Expanse riprende con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

Nel cast della serie ci sono Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole e Jasai Chase Owens, riuniti per la stagione più epica di sempre.

THE LEGEND OF VOX MACHINA

Svelata la sequenza dei titoli di testa e la data di uscita, che vedrà la serie animata fantasy-adventure dal 4 febbraio su Prime Video.

Amazon Prime Video ha presentato l’ampia sequenza di titoli di apertura di The Legend of Vox Machina, una serie animata fantasy-adventure per adulti, la cui uscita è prevista per il 4 febbraio 2022 in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo. Questa anticipazione, che includeva anche la lettura dal vivo di una scena del primo episodio, è stata condivisa con i fan come parte di un panel virtuale del Comic Con di New York con i fondatori e il cast di Critical Role, che sono anche executive producer della serie.

The Legend of Vox Machina

Basato sugli amati personaggi e sulle avventure della prima campagna streaming di giochi di ruolo da tavolo (RPG) di Critical Role, The Legend of Vox Machina è una serie animata fantasy-adventure per adulti che segue i Vox Machina, una band di disadattati con una passione per l’alcol e le risse. Nel disperato tentativo di ripagare il conto in aumento del bar, questi improbabili eroi finiscono per cercare di salvare il regno di Exandria da forze magiche oscure. Da un sinistro negromante a una potente maledizione, il gruppo affronta una serie di ostacoli che non solo mettono alla prova le loro abilità, ma anche la forza del loro legame.

The Legend of Vox Machina è una produzione Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Amazon Prime Video. La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e i membri del cast Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O’Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles) e Travis Willingham (Marvel’s Avengers). Il cast di Critical Role è anche executive producer accanto a Brandon Auman (Star Wars: Resistance) e Chris Prynoski (Metalocalypse).