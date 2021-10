Fairfax, dal 29 ottobre su Prime Video la Serie Comedy animata

Amazon Prime Video svela la data di uscita, il trailer ufficiale e il poster della nuova serie comedy animata per adulti Fairfax .

CULVER CITY, California – 14 ottobre 2021 – Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il poster della serie comedy animata per adulti Fairfax. La serie, che nella versione originale ha le voci di Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter Kim, e Jaboukie Young-White, segue quattro migliori amici delle scuole medie alla continua ricerca di popolarità su Fairfax Avenue a Los Angeles, il cuore pulsante della cultura hypebeast. Questa serie racconta la storia sempre attuale di un gruppo di ragazzi che si sforzano di essere più cool di quello che sono, il tentativo di adattarsi ma allo stesso tempo distinguersi, e quel che si prova ad aspettare in fila per un paio di scarpe da ginnastica che non si riuscirà mai a rimediare.

Tutti gli otto episodi di Fairfax saranno disponibili dal 29 ottobre in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Il voice cast di Fairfax include fra le guest star anche Pamela Adlon, Jeff Bottoms, Yvette Nicole Brown, Rob Delaney, Zoey Deutch, Colton Dunn, John Leguizamo, Camila Mendes, Larry Owens, Linda Park, Billy Porter, Ben Schwartz, Tim Simons, e JB Smoove, oltre a molti altri.

La serie è creata da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, amici di lunga data, i quali sono anche executive producer. Altri executive producer sono Jon Zimelis e Jason U. Nadler di Serious Business (@midnight); Peter A. Knight (Bojack Horseman); e Chris Prynoski, Ben Kalina e Antonio Cannobio per Titmouse (Big Mouth). L’artista Somehoodlum, che ha disegnato i personaggi per la serie, è consulting producer insieme al marchio di abbigliamento e media brand Pizzaslime.

Skyler Gisondo dà la voce a Dale, un ragazzino originario dell’Oregon, serio, amante della natura e appena arrivato a Los Angeles. Ama suo padre e il suo marsupio, e con i pantaloncini cargo e i suoi scarponi da trekking è involontariamente testimonial della tendenza normcore. Tra i crediti di Gisondo si annoverano anche Booksmart e The Righteous Gemstones.

Kiersey Clemons dà la voce a Derica, un’aspirante modella-attivista determinata a salvare il pianeta con stile. Clemons è nota per le sue apparizioni in Hearts Beat Loud e The Flash.

Peter Kim dà la voce a Benny, un esperto sneakerhead (collezionista di scarpe) in missione per ottenere popolarità, che suona il violoncello e porta a spasso il cane. Kim è noto come sceneggiatore di Housebroken della Fox ed è stato nominato “New Face” al Just For Laughs Comedy Festival del 2021.

Jaboukie Young-White dà la voce a Truman, un autoproclamatosi auteur di cinema d’autore e un casanova in erba. Young-White è conosciuto per essere apparso in The Daily Show e Dating & New York.

