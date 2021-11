Maradona: Sogno Benedetto, da domani su Prime Video i primi 2 episodi ambientati a Napoli

Da domani su Prime Video gli episodi di Maradona: Sogno Benedetto che ripercorrono il periodo a Napoli del grande campione.

gli episodi di che ripercorrono il periodo a Napoli del grande campione. Tre episodi diretti Edoardo De Angelis e Alejandro Aimetta che vedono la partecipazione anche di alcuni volti del panorama italiano tra cui Giovanni Esposito, Tea Falco, Riccardo Scamarcio.

Da domani, 5 novembre, saranno disponibili gli episodi 6 e 7, mentre dal 12 novembre sarà disponibile l’8.

La serie biopic in 10 episodi segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore, dalle umili origini a Villa Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, squadra che ha accolto il fuoriclasse argentino dal 1984 al 1991 e alla quale il Pibe de Oro ha regalato vittorie memorabili: 2 scudetti, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Dopo il racconto legato all’Italia, la serie narrerà il ruolo chiave di Maradona nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86.

I primi cinque episodi sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori.

I restanti episodi di Maradona: Sogno Benedetto seguiranno questo calendario di uscita:

5 novembre: episodi 6 e 7 (episodi ambientati a Napoli)

12 novembre: episodio 8 (episodio ambientato a Napoli)

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10

Inoltre, fino al 9 novembre è aperta la mostra fotografica, allestita all’interno della stazione di Napoli Centrale presso la galleria Garibaldi, che ripercorre la vita personale e la carriera calcistica del campione attraverso le immagini uniche della serie.