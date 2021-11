Primo profumo digitale al mondo in NFT

No, non puoi sentire questo profumo. L’azienda LOOK LABS offre la sua “Cyber ​​​​Eau de Parfum” solo digitalmente, come prima fragranza digitale al mondo. Gli intraprendenti sviluppatori hanno scansionato la confezione, il flacone e il profumo del profumo con l’aiuto della “spettroscopia nel vicino infrarosso”. E crea così un’immagine digitale del profumo. Le lunghezze d’onda molecolari di Cyber ​​Eau de Parfum sono state vendute per 18 mila dollari come NFT. Gli NFT sono la più grande tendenza cripto nel 2021.

Come funzionano i Non-Fungible Token NFT

L’acronimo NFT sta per Non-Fungible Token. I token sono la forma digitale di un atto di proprietà. Quindi gli NFT sono diritti di proprietà digitale non materiale. Sono un modo per assicurarsi la proprietà di qualcosa che esiste solo nel mondo digitale.

Chi acquista un NFT, ad esempio una foto o un film, ne riceve il diritto esclusivo, protetto sulla blockchain (= una catena di blocchi di dati digitali che riepiloga le transazioni, come bonifici, ordini o saldi di conto). Nelle ultime settimane gli NFT sono diventati un parco giochi per compagnie, artisti e star. Alcuni acquirenti pagano milioni per gli oggetti da collezione digitali. Questo è dimostrato da un elenco NFT dal portale “Token Infoport“.

Secondo le informazioni sulla homepage, questo dovrebbe essere un prodotto che combina il digitale con il fisico. Gli inventori hanno persino creato una versione fisica di “Cyber ​​​​Eau de Parfum” con un’etichetta elettronica stampata che lampeggia in rosso quando viene premuta. Durante lo sviluppo dei prodotti, i produttori hanno cercato di utilizzare i materiali più riciclabili e sostenibili disponibili oggi sul mercato.

Secondo LOOK LAB, la fragranza è stata ispirata dai film di fantascienza e da un mondo in cui tecnologia, intelligenza artificiale e innovazioni scientifiche avanzate sono integrate nella nostra vita quotidiana. Inizia con una stimolante nota di testa e prosegue con un cuore di incenso, che trasforma il profumo in rilassanti note legnose e ambrate. È stato sviluppato in collaborazione con un maestro profumiere di Grasse, in Francia, ed è prodotto in un’edizione limitata di 888 pezzi dalla stessa casa tradizionale fondata nel 1888. Ispirata alla scena techno e all’atmosfera di Berlino, la fragranza combina elementi unisex, metal, retrò e futuristici.