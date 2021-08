Cura del corpo: quando e perchè utilizzare lo scrub

Spesso avrai sentito parlare del famigerato “scrub”, un termine inglese con il quale viene indicato un preciso detergente in grado di donare sollievo alla pelle dell’uomo. Nell’articolo odierno tratteremo con estrema cura questo tema e finalmente sarai in grado di comprendere con precisione e consapevolezza tutti i dettagli che ruotano intorno allo scrub.

Che cos’è lo scrub e a cosa serve?

Il termine scrub deriva da “to scrub”, la forma infinita di un verbo in lingua inglese. Si tratta di un detergente granuloso che viene utilizzato per la bellezza e la cura della propria pelle; infatti, è fortemente adatto alla levigazione della pelle poichè è in grado di asportare le cellule morte.

In questo modo riesce a conferire una nuova vitalità al derma umano garantendo un vero e proprio ringiovanimento del viso.

Quali sono i benefici per chi usa lo scrub?

Le qualità dello scrub sono innumerevoli e, proprio a causa di ciò, nel mondo moderno viene utilizzato veramente in lungo e in largo. Cerchiamo, però, di capire quali siano i benefici più rilevanti dello scrub.

I benefici fondamentali di questo detergente sono sostanzialmente quattro:

Capacità di rimuovere le cellule morte della pelle e la sporcizia; Prevenire i peli incarniti; Favorire l’idratazione della pelle e, dunque, il mantenimento giovane dell’intero derma; Cancellare tantissimi difetti donando una nuova vitalità alla pelle.

Ovviamente non siamo di fronte ad una formula magica perchè utilizzare lo scrub una volta al mese significa riuscire ad avere pochissimi benefici; infatti, è un bene cercare di utilizzarlo regolarmente. Dei recenti studi hanno dimostrato che sia fondamentale utilizzare lo scrub una volta a settimana per coloro i quali hanno la pelle delicata, mentre se avete la pelle grassa o secca è consigliato anche due volte a settimana.

Che scrub è meglio utilizzare?

Gli scrub si sono diffusi molto nella penisola italiana (ma anche nel resto del mondo) e, proprio a causa di ciò, si possono trovare tantissime tipologie di scrub, a partire da quelli classici fino ad arrivare a quelli più “strani”.

Attualmente, vi sono una miriade di scrub in circolazione che costano veramente poco ma solo alcuni sono dei prodotti di eccellenza.

Innanzitutto, è doveroso citare la Somatoline, un’azienda che lavora in questo ambito e fornisce ai propri clienti un’ampia gamma di scelta. Uno dei prodotti di punta della Somatoline è, forse, proprio lo scrub Somatoline. Si tratta di un prodotto ad hoc per riuscirere a detergere e nutrire la pelle in modo preciso ed accurato.

Questo è solo un esempio dei prodotti che potete trovare in commercio. Volendo, è anche consigliato provare in modo diretto sul proprio viso l’applicazione di vari scrub testando così varie possibilità. Solo in questo modo sarete in grado di capire quale sia la scelta più consona per il vostro viso.