Dove vedere Chelsea-Villarreal streaming e diretta tv? Il Villarreal sfiderà il Chelsea al National Football Stadium di Belfast (in Irlanda del Nord) l’11 agosto 2021 alle ore 21 italiane: è la finale della Supercoppa Europea. La partita, che apre la stagione delle competizioni UEFA per club, oppone le vincitrici delle precedenti edizioni di UEFA Champions League e UEFA Europa League. Ecco perchè questa sera vederemo in campo Chelsea e Villarreal. L’arbitro russo, Sergei Karasev, dirigerà la sfida e verrà coadiuvato dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Alexey Kulbakov (Bielorussia) sarà il quarto uomo.

Di seguito le probabili formazioni:

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner. Allenatore Thomas Tuchel.

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño. Allenatore Unai Emery.

Dove vedere Chelsea-Villarreal streaming e diretta tv

Chelsea-Villarreal sarà visibile in diretta tv sui canali digitali di

Amazon Prime Video (link https://www.primevideo.com). La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.per gli abbonati mediante, tramite un accordo che permetterà dunque ai locali pubblici di trasmettere la gara sulle reti Sky.

