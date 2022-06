Cura del corpo: quali consigli per pelli grasse?

La pelle grassa è una condizione che colpisce moltissime persone, a causa di una predisposizione genetica o all’azione degli agenti atmosferici e dello smog.

Per combatterla e ottenere il tanto desiderato effetto mat, il mercato offre una vasta gamma di soluzioni, da selezionare tra la crema più ricca ideale per l’inverno e il siero leggero che si presta maggiormente alla stagione estiva.

Un errore che si tende infatti spesso a fare è quello di smettere di idratare la cute, quando invece anche le pelli grasse hanno bisogno del giusto nutrimento, ovviamente scegliendo dei prodotti appositi che riescano a regolare la produzione di sebo, limitando l’eccesso.

Esistono quindi una serie di rimedi cosmetici, come ad esempio i prodotti Bioderma, e quelli naturali, così da poter avere finalmente un incarnato compatto e radioso, privo di acne e piccoli brufoletti che tendono a sorgere quando l’epidermide è eccessivamente unta e i pori otturati.

Come trattare le pelli grasse

Scegli la crema giusta

Se sei alla ricerca di un’ottima crema per la pelle grassa, un prodotto come Bioderma Sebium gel moussant è esattamente ciò che fa al caso tuo. Si tratta appunto di una mousse leggera e produce una soffice schiuma, capace di agire in profondità andando a purificare l’epidermide, liberando i pori e regolando la produzione di sebo.

In particolare, non utilizzare per il viso un fluido qualsiasi, ma fai attenzione alla formulazione degli ingredienti e che contenga agenti non eccessivamente unti ma allo stesso tempo idratanti.

Utilizza i rimedi della nonna

Numerose sono gli ingredienti che puoi trovare direttamente nella dispensa e che possono aiutarti a ottenere un incarnato radioso.

Il primo fra tutti è il limone, che offre un’azione antisettica e antibatterica molto efficace, così da contrastare brufoli e acne andando a purificare in profondità.

Puoi fare degli impacchi aggiungendo del rosmarino, della salvia e della bardana, da prelevare direttamente tra le erbe aromatiche e mettere in infusione in acqua calda.

Si parla di un trattamento benefico e rilassante, che può essere eseguito la sera prima di andare a dormire su tutto il volto e in particolare sulla zona T.

Non può mancare in questo elenco la lavanda, che con la sua azione lenitiva e purificante si presta al trattamento dell’epidermide oleosa, lasciandola comunque liscia e idratata già dopo poche applicazioni.

Proteggiti dal sole

La pelle soggetta in maniera selvaggia ai raggi solari tende a sviluppare una maggiore quantità di sebo, pertanto ad apparire più grassa, nonostante la formazione di rughe nei punti critici del volto.

Pertanto il suggerimento è di esporsi solo con un fattore di protezione piuttosto alto e soprattutto evitare di farlo nelle ore più calde della giornata.

Contestualmente, sarebbe una buona norma bere molta acqua, che incide non solo sul benessere generico del corpo ma in particolare sull’elasticità e la purificazione della cute, aiutandoti con cibi ricchi di liquidi, vitamine e antiossidanti che possono contrastare i segni del tempo al meglio.