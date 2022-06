GP Canada Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Qualifiche Sabato delle Ferrari a Montreal

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve si trovà sull’isola di Notre Dame, non lontano dal centro di Montreal. Si tratta della 9a gara del mondiale di Formula 1 stagione 2022. Occhi puntati sulla Ferrari di Charles Leclerc già certo di partire con 10 posizioni di penalità, per aver sostituito la centralina sulla sua F1-75 e che nel venerdì di prove libere di Montreal ha staccato il secondo miglior tempo dietro a Verstappen:

“È bellissimo essere tornati su questa pista, ha molto carattere e guidare qui è sempre divertente, specie perché bisogna aggredire parecchio i cordoli. È stata una buona giornata iniziale, direi, nella quale abbiamo fatto progressi a livello di set-up tra la prima e la seconda sessione. Come sempre qui la pista si è evoluta molto man mano che si girava e il vento è stato a tratti molto forte, anche se non ha condizionato più di tanto il mio lavoro. Ora ci concentreremo sulla gara per prepararla nel miglior modo possibile”.

Il Gp del Canada 2022 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Sabato 18 giugno alle Ore 22:00 Qualifiche GP Canada. Domenica 19 giugno alle Ore 20:00 italiane Partenza Gara GP Canada.

