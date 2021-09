Amazon Prime Video svela il trailer ufficiale di “So cosa hai fatto”

CULVER CITY, California, 23 settembre 2021 – Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale dell’attesissima serie mistery thriller So cosa hai fatto. Scritto e prodotto da Sara Goodman, So cosa hai fatto è basato sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997.

Un anno dopo il terribile incidente d’auto che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere letale.

So cosa hai fatto è prodotto da Amazon Studios e Sony Pictures Television. Goodman è sceneggiatrice ed executive producer insieme a Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film, Erik Feig, Peter Guber, James Wan di Atomic Monster, Michael Clear e Rob Hackett, Craig William Macneill e Shay Hatten. La serie è interpretata da Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck e Brooke Bloom.

I primi quattro episodi della serie saranno disponibili su Prime Video a partire da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre. So cosa hai fatto sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

So cosa hai fatto sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 15 ottobre

Prime Video offre ai clienti un’ampia selezione di film, serie e contenuti sportivi, disponibili in streaming su centinaia di dispositivi compatibili.

Incluso nell’abbonamento Prime : film, serie TV e contenuti sportivi come le serie All or Nothing e le dirette in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22, le premiate produzioni Amazon Original e molti altri contenuti esclusivi. Disponibili successi come Il principe cerca figlio, The Boys, One Night in Miami…, Sound of Metal, Jack Ryan di Tom Clancy, Upload, Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, LOL – Chi ride è fuori, FERRO, le serie premiate agli Emmy Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e il film premiato ai Golden Globe Borat – seguito di film cinema. I clienti Prime hanno anche accesso a contenuti in licenza.

: film, serie TV e contenuti sportivi come le serie All or Nothing e le dirette in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22, le premiate produzioni Amazon Original e molti altri contenuti esclusivi. Disponibili successi come Il principe cerca figlio, The Boys, One Night in Miami…, Sound of Metal, Jack Ryan di Tom Clancy, Upload, Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, LOL – Chi ride è fuori, FERRO, le serie premiate agli Emmy Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e il film premiato ai Golden Globe Borat – seguito di film cinema. I clienti Prime hanno anche accesso a contenuti in licenza. Prime Video Channels : i clienti Prime possono aggiungere al loro abbonamento canali come Infinity Selection, STARZPLAY, Noggin, Juventus TV, Raro Video e molti altri— senza app aggiuntive da scaricare. Si paga solo per i canali desiderati ed è possibile disdire in qualsiasi momento. La lista completa dei canali è consultabile su primevideo.com.

: i clienti Prime possono aggiungere al loro abbonamento canali come Infinity Selection, STARZPLAY, Noggin, Juventus TV, Raro Video e molti altri— senza app aggiuntive da scaricare. Si paga solo per i canali desiderati ed è possibile disdire in qualsiasi momento. La lista completa dei canali è consultabile su primevideo.com. Noleggio o Acquisto : film appena usciti disponibili per il noleggio o l’acquisto e sconti speciali.

: film appena usciti disponibili per il noleggio o l’acquisto e sconti speciali. Accesso immediato : i contenuti a casa o fuori su centinaia di dispositivi compatibili. Lo streaming è disponibile sul web o tramite l’app di Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e Smart TV selezionate. La lista di tutti i dispositivi compatibili è disponibile a questo link: primevideo.com.

: i contenuti a casa o fuori su centinaia di dispositivi compatibili. Lo streaming è disponibile sul web o tramite l’app di Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e Smart TV selezionate. La lista di tutti i dispositivi compatibili è disponibile a questo link: primevideo.com. Un’esperienza aumentata: alcuni contenuti sono disponibili in 4K Ultra HD e High Dynamic Range (HDR). Scopri tutte le curiosità e i dietro le quinte dei tuoi film e serie preferiti grazie alla funzione X-Ray supportata da IMDb. I contenuti sono disponibili per il download e la visione offline.

Prime Video è solo uno dei numerosi vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime, insieme alle spedizioni veloci e gratuite su milioni di prodotti di Amazon.it, spazio di archiviazione illimitato per le foto, offerte e sconti esclusivi e accesso a musica senza pubblicità ed ebook Kindle. Per registrarsi ad Amazon Prime o ottenere un periodo di prova gratuito visita: amazon.it/prime.