DIRETTA SPEZIA-MILAN Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Spezia Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 15:00 ITA di oggi sabto 25 settembre 2021 per la 6a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Il Milan ha perso solo una delle ultime otto partite contro squadre liguri in campionato (5V, 2N), dopo che nelle precedenti quattro sfide contro queste avversarie i rossoneri erano riusciti ad imporsi solamente in un’occasione (1N, 2P). Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti nove (1V, 5N).

Le formazioni di Spezia Milan

Thiago Motta in conferenza stampa: “Dobbiamo avere ancora questa audacia nell’attaccare palla a terra. Abbiamo visto che possiamo mettere in difficoltà anche la Juventus. La sola fase difensiva fatta bene non è ancora sufficiente per portare a casa dei punti. Abbiamo varietà nella nostra rosa per quanto riguarda l’attacco, avere Nzola davanti ci può dare tantissimo e lui può migliorare ancora nel suo gioco coi compagni. Manaj è arrivato da poco, può giocare punta ma secondo me può giocare anche centrocampista”.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, NIkolaou, Hristov, S Bastoni; Ferrer, Bourabia; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Antista. Allenatore Thiago Motta. A disposizione n panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Sher, Kiwior, Sala, Bertola, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca, Kovalenko, Colley. Squalificati: nessuno.

Stefano Pioli: “Giroud verrà convocato. L’ho visto bene, sarà della partita, vedremo se dal primo minuto o a partita in corso. Dall’inizio della stagione abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, ovvero quelli di Kessie e Krunic. Gli altri sono stati infortuni da affaticamento. Anche Calabria domani sarà disponibile. Messias è arrivato con qualche problema, ma ora li sta superando. Spiace non avere tutti a disposizione, ma ho una rosa forte. Pellegri? Ha caratteritische che possono essere importanti per noi”.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione n panchina: Tatarusanu, Jungdal, Conti, Florenzi, Gabbia, Ballo-Tourè, Bennacer, Castillejo, Maldini, Pellegri, Giroud. Indisponibili: Plizzari, Calabria, Kjaer, Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Manganiello. Guardalinee: Imperiale – Vecchi. Quarto Uomo: Meraviglia. VAR: Orsato. AVAR: Bindoni.

Dove Vedere Spezia Milan Live Streaming diverso da Rojadirecta

Spezia Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Spezia Milan streaming.