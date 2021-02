DIRETTA SPEZIA MILAN Streaming Alternativa TV: dove vederla con Gyasi e Ibrahimovic

Spezia Milan Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia, come pure TarjetaRojaOnline). Tutto pronto a La Spezia per l’anticipo del sabato sera della 22a giornata di Serie A che si gioca dopo Napoli-Juventus delle 18. Trasferta sulla carta insidiosa per il Milan in questo 22° turno di Serie A. Appuntamento nel fortino dello Spezia, una delle squadre rivelazione di questo campionato in cui è l’equilibrio a fare da padrone. 28 i punti di distacco tra le due squadre, affrontatesi nel match d’andata dello scorso 4 ottobre: accadde tutto nella ripresa con la doppietta di Rafael Leão e il sigillo di Theo Hernandez a suggellare il 3-0 in favore del Diavolo. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Spezia Milan, partita di calcio delle 20:45 di oggi sabato 13 gennaio 2021.

Dove Vedere Spezia Milan Streaming Gratis e Diretta TV, alternativa a Rojadirecta.



Spezia Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

dazn.com) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Spezia Milan streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Spezia Milan streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Formazioni Spezia Milan: non solo FantaCalcio.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Farias, Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli, Terzi.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Calabria. Indisponibili: Brahim Diaz, Tonali.

Dall’inizio di dicembre Hakan Calhanoglu ha servito sette assist in Serie A, record nel periodo nei cinque maggiori campionati europei al pari di Kingsley Coman del Bayern Monaco.