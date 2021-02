DIRETTA INTER LAZIO Streaming Alternativa TV: dove vederla con Lukaku e Immobile

Inter Lazio streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi domenica 14 febbraio 2021 allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Posticipo che chiude le partite domenicali della 22a giornata di Serie A. I nerazzurri hanno vinto le ultime 7 sfide al Meazza e puntano al sorpasso sul Milan. Ma la Lazio è la squadra che ha fatto più punti nel 2021 ed è ancora imbattuta quest’anno.

L’Inter ha vinto le ultime 7 partite al Meazza, ma la Lazio è la squadra che ha guadagnato più punti in Serie A nel 2021 (19) ed è ancora imbattuta quest’anno. La Lazio ha vinto due delle ultime 4 sfide con l’Inter e ne ha pareggiato una. Nel match di andata finì 1-1 e negli ultimi otto confronti al Meazza si sono registrati tre vittorie per parte e due pareggi. I nerazzurri potrebbe vincere due match casalinghi di fila in campionato contro i biancocelesti per la prima volta da gennaio 2012 (sette in quel caso).

Dove Vedere Inter Lazio Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Inter Lazio in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Inter Lazio sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.

sky.it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Inter Lazio streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Inter Lazio Formazioni: non solo FantaCalcio



INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte. A disposizione: I. Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Young, Gagliardini, Vidal, Sensi, Vecino, Sanchez, Pinamonti.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Alassio e Valeriani. Quarto uomo: Aureliano. Var: Irrati. Avar: Ranghetti.