DIRETTA PORTO-JUVENTUS Streaming Alternativa TV: dove vederla con Taremi e CR7 Ronaldo

Porto Juventus streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi 17 febbraio: Riparte anche la Champions League della Juventus, che affronta fuori casa il Porto nell’andata degli ottavi di finale. La gara di ritorno si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il 9 marzo. Pirlo è senza Dybala e Bonucci (che comunque partiranno per il Portogallo). Recupera Ramsey e regala continuità alla coppia de Ligt-Chiellini. Insieme a loro, Rabiot e Chiesa a centrocampo e Morata-Ronaldo in attacco. I bianconeri arrivano alla trasfera di Oporto dopo la sconfitta di Napoli, che ha posto fine a una serie positiva di ben sette partite tra Supercoppa, campionato e Coppa Italia.

Dove Vedere Porto Juventus Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Porto Juventus in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Porto Juventus sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.

sky.it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Porto Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Porto Juventus Formazioni: non solo FantaCalcio



PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, M Sarr; J Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Federico Chiesa; Alcaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spagna), coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. IV uomo José Maria Sanchez, mentre al VAR è stato designato Alejandro Hernandez, assistito dall’AVAR Ricardo De Burgos.