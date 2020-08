Serie TV Streaming: Hunters arriva alla sua seconda stagione.

Gli Amazon Studios hanno annunciato oggi di aver rinnovato per la seconda stagione la serie Amazon Original Hunters, il thriller di successo creato da David Weil e prodotto da Jordan Peele, disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo. La prima stagione con Al Pacino, Logan Lerman e Jerrika Hinton, ha debuttato con successo lo scorso 21 febbraio.

“Sono grato a Jen e alla famiglia Amazon per il loro costante e straordinario supporto ad Hunters” ha affermato Weil. “Insieme al nostro magnifico cast, la nostra incredibile squadra e i brillanti autori e produttori, non vediamo l’ora di poter condividere il nuovo capitolo della saga di Hunters con il mondo”.

“Grazie ad Hunters, l’irrefrenabile immaginazione di David Weil ha creato una prima stagione ricca di azione, colpi di scena e mistero che ha conquistato i clienti Prime Video di tutto il mondo” ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, “Siamo entusiasti che David, Jordan e la serie Hunters saranno di nuovo con noi”.

La prima stagione di Hunters, ambientata nel 1977, ha seguito un gruppo di cacciatori di Nazisti a New York. I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il Quarto Reich negli Stati Uniti.

La serie ha nel cast anche Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin. La prima stagione di Hunters è stata prodotta da Amazon Studios, Monkeypaw Productions di Peele e Sonar Entertainment, executive producer della serie è Devid Weil, che ha anche ricoperto il ruolo di showrunner, al fianco di Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto il pilot e ha ricoperto anche il ruolo di executive producer con Win Rosenfeld di Monkeypaw Productions, Nelson McCormick e David Ellender di Sonar Entertainment.