DIRETTA INTER GETAFE Streaming, dove vedere Video Live Online

Inter Getafe streaming live e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi 5 agosto con i servizi digitali: scopri quali. Partita secca valida per la nuova formula della Final Eight di UEFA Europa League 2019-2020, la formula scelta per portare al termine la competizione europea sospesa per tanti mesi per via della pandemia coronavirus. Si gioca a porte chiuse presso lo stadio Veltins Arena di Gelsenkirchen in Germania.

Le formazioni che probabilmente vederemo in campo oggi:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte.

Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina. Allenatore Bordalas.

Inter Getafe in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.

sky.it/). La partita non viene trasmessa(canale 8 del digitale terrestre) e quindi nemmeno indel relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.

Jose’ Bordalas, tecnico del Getafe, nella conferenza stampa pre-match della sfida con l’Inter, valida per gli ottavi di finale di Europa League, in programma questa sera all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen alle ore 21:

“Conte si attende una partita sporca? Non ho sentito le sue parole. Immagino che intendesse dire che sara’ una partita con tanta intensita’. L’Inter, tra l’altro, non dovrebbe preoccuparsi di una squadra come la nostra, siamo un piccolo rivale”.

“Molti ragazzi hanno lavorato a lungo per partite come questa, affrontiamo un club storico come l’Inter che lotta per scudetto e Champions. Sicuramente domani saremo ad un buon livello e proveremo a fare una grande prestazione”.

L’allenatore degli spagnoli sa bene quale sia la difficolta’ della gara, ma ha intenzione di provare a giocarsi tutte le carte a sua disposizione: “Qualunque cosa accada la squadra dara’ il massimo, abbiamo le nostre possibilita’ di vincere. E’ una sfida difficile ma nel calcio accadono anche cose incredibili”.