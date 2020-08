DIRETTA INTER LEVERKUSEN Streaming No Rojadirecta, dove vederla in Video Live Online

Inter Leverkusen streaming live e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi lunedì 10 agosto 2020. Quarto di finale di Final Eight Europa League, a partita secca: chi vince vola in semifinale. L’Inter d Antonio Conte è già tra le migliori otto di un torneo continentale a nove anni di distanza dall’ultima volta: nel 2011 il percorso in Champions League si interruppe proprio contro una tedesca, lo Schalke 04 allora allenato da Ralf Rangnick. Si gioca a porte chiuse presso lo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf in Germania.

Le formazioni che probabilmente vederemo in campo oggi:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez.

Allenatore Antonio Conte.

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Wendell, S Bender, Tah, L Bender; Baumgartlinger, Demirbay, Palacios; M Diaby, Volland, Havertz. Allenatore Peter Bosz.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Vedere Inter Leverkusen Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Inter Leverkusen in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it/).

La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi anche in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.