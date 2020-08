GP 70 Anniversario Streaming Formula 1 No Rojadirecta, dove vedere Partenza Gara Ferrari con Leclerc e Vettel

GP 70° Anniversario Streaming No Rojadirecta Formula 1 2020. Alle 15:10 di oggi domenica 9 agosto 2020 semafori verdi in diretta streaming per la partenza del Gran Premio del 70° Anniversario, quinta prova del mondiale F1 2020. Si corre anche questa settimana in Gran Bretagna, sullo storico circuito di Silverstone e come la settimana scorsa anche quest’oggi le due Ferrari hanno deluso, mentre le due Mercedes continuano a fare un campionato a parte.

Questa volta in pole position ci sarà Valtteri Bottas il quale in qualifica ha fatto meglio di Lewis Hamilton (secondo).

Dove vedere GP 70 Anniversario Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2020 e diretta tv.

Undicesimo posto per il pilota della Ferrari che ha ricevuto una posizione di regalo perchè i commissari hanno penalizzato Esteban Ocon (Renault) per aver ostacolato il pilota della Williams George Russell nel suo giro buono causando impeding.

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) la partenza gara alle ore 15:10 di oggi domenica 9 agosto del Gran Premio del 70° Anniversario di Formula 1 dal circuito di Silverstone, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now TV con i vostri smartphone, tablet e pc.