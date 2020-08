Diretta ROMA SIVIGLIA Streaming Video, come vederla con il cellulare iPhone

Roma Siviglia streaming live e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi giovedì 6 agosto con i servizi digitali: scopri come e dove. Partita secca valida per la nuova formula della Final Eight di UEFA Europa League 2019-2020. Primo confronto ufficiale nelle competizioni europee tra Roma Siviglia. La squadra spagnola ha vinto le sue due ultime sfide contro una formazione italiana: lo scorso anno ai 16esimi di finale di Europa League sconfisse la Lazio sia all’andata che al ritorno. Si gioca a porte chiuse nello Stadio Schauinsland Reisen Arena di Duisburg (Germania).

Formazioni Roma Siviglia: non solo FantaCalcio.

Le formazioni che probabilmente vederemo in campo oggi:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Gudelj, Vazquez; Suso, de Jong, Munir. Allenatore Lopetegui.

Fonseca dovrà rinunciare a Veretout, squalificato, e con ogni probabilità riproporrà il 3-4-2-1 visto nelle ultime giornate di campionato. Il terminale offensivo sarà come al solito Dzeko, alle cui spalle ci saranno Zaniolo e Mkhitaryan. In forse l’impiego di Lorenzo Pellegrini, che in caso di partenza dal primo minuto agirebbe in mediana.

Per quanto riguarda i due esterni, a destra Bruno Peres, inserito nella nuova lista UEFA, con Spinazzola a sinistra. In mezzo tandem, Pellegrini permettendo, Cristante-Diawara. In difesa Ibañez, visto che Smalling è tornato al Manchester United (mentre Zappacosta è di nuovo del Chelsea). Per il resto giocheranno Mancini e Kolarov, con Pau Lopez a protezione della porta.

Dove Vedere Roma Siviglia Streaming Gratis e Diretta TV differente da Rojadirecta.

Roma Siviglia in diretta tv on Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (a questo link > https://skygo.sky.it/), utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi nemmeno in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.

Alternative per vedere Roma Siviglia Streaming Gratis e Diretta TV.

Ulteriore alternativa per vedere Roma Siviglia streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Ricordiamo che la partita in Roma Siviglia streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.