Bonus Benvenuto Scommesse: cosa sono e come funzionano.

Le scommesse sportive sono uno degli hobby preferiti da giocatori di tutte le età e sono sempre più numerosi gli italiani che si cimentano nella previsione dell’esito di eventi sportivi di calcio, tennis, basket, hockey, pallavolo, motori e molti altri.

Se fino a una decina di anni fa la maggior parte degli appassionati si recava fisicamente in ricevitoria, con la diffusione della tecnologia, sono sempre più numerosi i siti di scommesse online che garantiscono una vasta offerta di eventi su cui puntare, sempre a portata di mano e in completa sicurezza.

Molti siti di betting hanno l’ulteriore vantaggio, rispetto alle ricevitorie fisiche, di offrire bonus scommesse, ovvero promozioni di cui possono usufruire sia gli utenti che aprono un nuovo conto gioco che i giocatori già registrati.

I migliori bonus scommesse non sono sempre facili da scegliere e individuare per via delle ampie e variegate proposte offerte dai molteplici bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), precedentemente conosciuta come AAMS, a operare sul territorio virtuale italiano. Per scegliere il bonus più adatto alle proprie esigenze vanno dunque considerate le singole caratteristiche dell’operatore e delle offerte proposte.

Per i nuovi iscritti il più diffuso e apprezzato bonus scommesse è quello di benvenuto: si tratta di un’offerta che consente ai nuovi giocatori di ottenere una serie di vantaggi al momento della registrazione, rappresentando quindi una grande opportunità per gli scommettitori online non ancora registrati ad un determinato bookmaker.

Il bonus di benvenuto scommesse spesso consiste in una un importo omaggio da utilizzare per le scommesse sul sito del bookmaker, calcolato in percentuale sul primo deposito, percentuale che varia anche sensibilmente da sito a sito.

Questo tipo di bonus viene elargito una sola volta ed è tra i più convenienti del panorama del betting, poiché dà l’opportunità a chi gioca di poter usufruire di una somma extra da poter usare immediatamente per scommettere.

Per poter usufruire del bonus benvenuto scommesse è necessario registrarsi alla piattaforma scelta e, nella maggior parte dei siti online, convalidare il conto di gioco tramite l’invio di una copia del documento di identità.

Il bonus benvenuto scommesse viene erogato una sola volta e, in genere, per poterne beneficiare, è necessario soddisfare alcuni requisiti di puntata (il cosiddetto playthrough) e dei limiti di tempo in base alle condizioni offerte da ciascuna piattaforma.

Una volta effettuata la prima ricarica, non resta che scegliere il proprio sport preferito e mettersi alla prova nel mondo delle scommesse online.

Inoltre, con la progressiva diffusione di smartphone e tablet, numerosi siti di betting online hanno realizzato versioni mobile del loro sito facilmente accessibile tramite smartphone, consentendo così a tutti gli appassionati di scommesse di poter giocare comodamente dovunque si trovino.