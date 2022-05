A Private Affair, prime immagini Serie TV Streaming Prime Video in arrivo il 23 settembre

Prime Video svela le prime immagini della serie Original A Private Affair (Un assunto privato). La serie, con Aura Garrido e Jean Reno, sarà presentata nella selezione ufficiale in concorso alla 61esima edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo.

Prime Video ha svelato oggi le prime immagini di A Private Affair, la produzione originale con Aura Garrido (Malnazidos, The Ministry of Time) e Jean Reno (The professional, Le Grand Bleu). La serie tv streaming, in concorso nella sezione ufficiale del Festival della Televisione di Monte-Carlo che si terrà a giugno, debutterà su Prime Video dal 23 settembre in più di 240 Paesi e territori.

Nel cast di questa serie spassosa e dal ritmo vivace che racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo, si annoverano anche Ángela Molina (The Barrier), Alex García (Morocco: Love in Times of War, Antidisturbios), Gorka Otxoa (Velvet), Tito Valverde (Matadero), Pablo Molinero (La Peste) e Andrés Velencoso (Velvet Colección, Edha).

Galizia, fine degli anni ‘40, Marina Quiroga (Aura Garrido), una coraggiosa giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, con l’aiuto del suo fidato maggiordomo Hector (Jean Reno), va alla ricerca del serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Hector è un uomo discreto e disponibile, la cui sensibilità e audacia lo portano sempre a raggiungere il punto di svolta dell’investigazione. Insieme a lui Marina cercherà di superare tutti gli ostacoli per arrivare all’obiettivo e né i pregiudizi di genere del tempo, né la resistenza del nuovo commissario, e tantomento i tentativi di sua madre di farla sposare la fermeranno dal cercare la verità.

La serie tv online in otto episodi è prodotta da Bambú Producciones, creata da Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos e Gema R. Neira, e diretta da David Pinillos, María Ripoll e Daniel Aranyo.