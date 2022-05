DIRETTA Real Madrid-Manchester City Streaming Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Real Madrid-Manchester City Streaming Live invece di Rojadirecta Online. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane, al Santiago Bernabeu di Madrid, per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League. Carlo Ancelotti vs Pep Guardiola, capitolo otto: si riparte dalla splendida partita dell’andata terminata 4-3 per i Citizens. Ancora una volta vedremo di fronte due degli allenatori più vincenti della storia del calcio e della competizione. Chi vince giocherà la Finale di Parigi contro il Liverpool che ieri sera ha eliminato il Villarreal.

Nell’Europa che conta sono 5 in totale i titoli in bacheca tra le due panchine. Tre per l’italiano Ancelotti (diventato pochi giorni fa il primo e unico tecnico al mondo ad avere vinto tutti i Top 5 campionati d’Europa), due per il catalano. Il bilancio dei precedenti vede Pep in vantaggio 5-2, ma il padre del tiki taka ha perso quello che pesava di più, ovvero il ritorno della semifinale tra Real e Bayern nel 2014, 4-0 all’Allianz Arena senza diritto di replica con doppiette di Sergio Ramos e CR7.

Real Madrid-Manchester City: formazioni e arbitro

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Fuidias, Alaba, Vallejo, Marcelo, Lucas Vasquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Jovic, Rodrygo, MDiaz.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri; Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden; Gabriel Jesus. Allenatore Pep Guardiola. A disposizione in panchina: Steffen, Walker, Ake, Egan-Riley, Mbete, Gundogan, Grealish, Fernandinho, Sterling.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto uomo: Davide Massa. VAR Massimiliano Irrati. Assistente VAR Paolo Valeri.

Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City, alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Real Madrid: “Mi aspetto due squadre offensive, sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata. Da giocatore speri sempre di vincere trofei, combattiamo da tanti anni e stiamo andando molto bene. Ma vincere la Champions è difficile. Paragoni con la semifinale del 2016 contro il Real? Siamo più in forma e a fine stagione non abbiamo ancora raggiunto il nostro apice”.

Dove Vedere Real Madrid-Manchester City in televisione diversa da Rojadirecta TV



Real Madrid-Manchester City in tv e esclusiva con Amazon Prime Video, visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app della piattaforma, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console da gioco PlayStation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV. Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca, Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Come vedere Real Madrid-Manchester City Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Real Madrid-Manchester City Streaming online gratis con Prime Video su tablet o smartphone basterà accedere all’evento attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS. Per chi invece seguirà la sfida del Santiago Bernabeu su pc e notebook, basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Real Madrid-Manchester City streaming.