Festival di Sanremo cambia prospettiva con Generali, Rai Pubblicità e dentsu

Il Festival di Sanremo è da sempre simbolo di italianità, tradizione e passione. Un’espressione di quegli stessi valori che caratterizzano Generali fin dalla sua stessa fondazione.

Ecco perché, in occasione della 73ª edizione della kermesse musicale, il brand è per la prima volta partner del Festival di Sanremo. E, grazie ad un’idea dell’agenzia DENTSU CREATIVE in collaborazione con Rai Pubblicità e nell’ambito della media strategy coordinata da dentsu X, l’evento verrà raccontato da un altro punto di vista.

Generali lancia “Balconcino Generali”, trasformando la sua sede sanremese in una “seconda prima fila”, sfruttando la sua posizione unica e suggestiva, proprio di fronte il Teatro Ariston.

“Balconcino Generali” è un appuntamento dedicato al Festival con il quale, grazie al supporto di Rai Pubblicità, il brand accompagna la sua community durante tutto l’arco della manifestazione, raccontandone curiosità e aneddoti da una prospettiva esclusiva.

Ogni sera, infatti, Valentina Romani – giovane protagonista di serie tv di successo come “Mare Fuori” – racconterà dal balconcino quello che succede nella settimana più pop dell’anno con collegamenti live durante il “Prima Festival” portando sui propri canali social e su quelli del brand un punto di vista nuovo e fresco sul Festival.

La presenza di Generali a Sanremo è amplificata da uno spot TV 15”, ideato e realizzato da DENTSU CREATIVE e, con il planning di dentsu X, on air dal 7 all’11 febbraio su Rai1 e Rai Premium. Lo spot è dedicato a Immagina Adesso, la soluzione assicurativa di Generali che permette di proteggere ciò che è più importante per le persone – casa, salute e famiglia –, e di costruire insieme a un agente una “playlist” di protezione, prevenzione e assistenza modulabile in base al proprio percorso di vita.

Infine, per aumentare ulteriormente la connessione con il Festival, Generali ha anche creato il FantaGeneraliSanremo, un contest interno ideato per i dipendenti e dedicato a tutta la popolazione aziendale. Da sempre Generali è attenta a sviluppare, promuovere e progettare attività volte a valorizzare e supportare i talenti delle nuove generazioni. Il brand conferma così la sua vicinanza agli italiani e alle loro passioni, in linea con la strategia Partner di Vita.

#BalconcinoGenerali è live sui canali Facebook e Instagram di Generali Italia.