FantaSanremo: gioca e dona a sostegno di ActionAid

La competizione online FantaSanremo, che si svolgerà in concomitanza con il Festival di Sanremo, e che ha ActionAid come partner benefico per il secondo anno consecutivo, continua a gonfie vele. I giocatori di FantaSanremo avranno la possibilità di donare i loro Baudi ad ActionAid, e ogni volta che un artista donerà un fiore ai direttori d’orchestra, il team di FantaSanremo assegnerà un bonus solidale ad ActionAid. Grazie al supporto dei giocatori, ActionAid sosterrà diversi progetti per garantire un’istruzione gratuita e di qualità ai bambini nei Paesi in cui opera.

ActionAid conta oltre 120.000 donatori e aiuta complessivamente oltre 5 milioni di persone.