Aumento costi 2024: famiglie dovranno affrontare una stangata di 974 euro

Insomma, nel 2024 i consumatori dovranno affrontare un aumento dei costi che potrebbe ammontare a 974 euro a famiglia. Questo aumento riguarda diversi settori, come alimentari, trasporti, assicurazione auto e tariffe dell’energia. Le famiglie dovranno quindi fare i conti con una maggiore spesa per cibo (spesa maggiore stimata di 231 euro a famiglia), bevande, trasporti e assicurazione auto, mentre le tariffe dell’energia subiranno un incremento a causa della fine del mercato regolamentato del gas e dell’elettricità. La stima del Codacons prevede un aumento complessivo di 220 euro all’anno per famiglia.