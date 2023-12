Attacco squalo in Australia: adolescente muore in tragico incidente a Ethel Beach

AUSTRALIA – Un adolescente è morto nell’attacco di uno squalo avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì in una popolare destinazione turistica e per surfisti vicino a Ethel Beach, nella penisola australiana di Yorke.

“Purtroppo, il corpo di un adolescente è stato recuperato dall’acqua”, ha dichiarato la polizia.

“È un evento tragico, molto tragico”, ha commentato Luke Sykora, un surfista e residente di Marion Bay, la città più vicina a Ethel Beach. “Ho visto abbastanza squali qui per 22 anni, ma questo è il primo attacco fatale che abbiamo avuto qui”, ha affermato, per poi aggiungere: “Non lo augurerei a nessuno… nemmeno di essere sulla stessa spiaggia allo stesso tempo”. “Penso che la città sarebbe in lutto. Penso che sia molto triste e molto tragico, e un po’ rivelatore”, ha lamentato.

Marty Goody, che pratica surf nella zona da decenni, ha stimato che la vittima potrebbe essere stata a “30-40 metri dalla costa”. Ha inoltre menzionato che la vittima era di recente viaggio nella zona con la sua famiglia. Ha anche riconosciuto di essere preoccupato per un’apparente aumento del numero di squali. “Ho surfato qui per 40 anni e ci sono sempre stati squali e si è sempre saputo che ci sono squali, ma sembra che ora ce ne siano molti di più”, ha sottolineato.