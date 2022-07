VIDEO Formula 1: Incredibile incidente di Zhou Guanyu a Silverstone

Il pilota cinese di Formula 1 Zhou Guanyu è stato coinvolto in uno spettacolare incidente domenica alla prima curva del primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota 23enne del team Alfa Romeo è stato investito dal pilota del team Mercedes britannico George Russell dopo una collisione tra diversi veicoli.

L’auto da corsa di Guanyu è uscita di pista a testa in giù, si è ribaltata ed è rimasta incastrata contro la recinzione metallica che delimita il circuito. L’asiatico è stato portato consapevolmente in un centro medico. La sua squadra ha poi confermato che non era stato gravemente ferito.

“Sto bene, tutto è perfetto. L’HALO [parte di sicurezza dell’abitacolo delle vetture di Formula 1] mi ha salvato oggi”, ha detto Guanyu dopo aver ricevuto cure mediche in ospedale.

What a scary crash. Glad Zhou is okay. #BritishGrandPrix2022 pic.twitter.com/wax0Sqvdzy — Russ Joy (@JoyOnBroad) July 3, 2022

È qualcosa di impressionante.

Questo weekend senza l' #halo avrebbero perso la vita 2 piloti: #Zhou e #Nissany

Ringraziamo nuovamente il progresso e la tecnologiapic.twitter.com/iQhwrTlcqZ — Francesco Fornasa (@ffornasaa) July 3, 2022