GP Monaco Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Oggi Qualifiche Ferrari

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo, 7a gara del mondiale di Formula 1 stagione 2022. Occhi puntati sulla Ferrari di Charles Leclerc il quale, sul circuito di casa, cercherà il riscatto dopo che il campione iridato Max Verstappen (Red Bull) lo ha superato in classifica con la vittoria in Spagna nel fine settimana scorso

Orari Gran Premio Monaco di F1 2022

Sabato 28 maggio > ore 16 Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 29 maggio > ore 15 Partenza Gara .

Dove vedere il GP Monaco Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV

Il Gp Monaco 2022 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Diretta streaming in chiaro su TV8.

Alternative per vedere Formula 1 Streaming Online

Siti come Rojatv.me, Rojadirecta.Business, Rojadirecta Tv Online, Rojadirectatv.club, PirloTV.fr, sono considerati illegali in Italia e quindi oscurati. Per questo motivo i tifosi della Ferrari cercano su Google alternative per vedere la Formula 1 streaming online.