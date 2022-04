DIRETTA Cagliari-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Cagliari-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 9 aprile 2022 Cagliari-Juventus per l’anticipo del sabato sera della 32a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 13° turno del girone di ritorno.

La sfida in programma all’Unipol Domus mette a confronto due squadre che ambiscono a due obiettivi completamente differenti. Il Cagliari, quart’ultimo, sta lottando per non retrocedere mentre la Juventus, quarta, ha bisogno di far punti per non mettere a rischio la qualificazione in Champions League.

Di seguito subito le probabili formazioni di Cagliari-Juventus e poi andiamo a scoprire dove vedere Cagliari-Juventus streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Cagliari-Juventus

“Contro l’Inter abbiamo fatto una buona partita, ma conta vincere” ha ripetuto Allegri nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Cagliari. All’Unipol Domus il tecnico livornese si aspetta quindi pronto riscatto da parte della squadra, chiamata a difendersi dai possibili tentativi di rimonta di Roma, Lazio e Atalanta nella corsa al quarto posto. A fare coraggio ad Allegri in tal senso è allora proprio la marcia della squadra lontana dall’Allianz Stadium negli ultimi quattro mesi, con numeri da scudetto.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Rog, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Wakter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Carboni, Lykogiannis, Zappa, Baselli, Pereiro, Obert, Keita, Ceter. Squalificati: Grassi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabior; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: De Sciglio, Morata. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Giallatini e Preti. 4° Uomo: Santoro. VAR: Valeri. Assistente VAR: Bindoni.

Dove vedere Cagliari-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Cagliari-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

L’ultimo ko della Juve in trasferta risale al 30 ottobre in casa del Verona dell’ex Igor Tudor, impostosi per 2-1 grazie a una doppietta di Giovanni Simeone con inutile rete di McKennie a dieci dalla fine. Da quel momento la Juve versione d’esportazione in campionato non ha sbagliato un colpo ottenendo sei vittorie e tre pareggi con uno score di 18 gol segnati e solo sei subiti e quattro partite chiuse senza incassare reti.

Cagliari-Juventus in tv grazie a Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Cagliari-Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Cagliari-Juventus streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Dopo la trasferta di Cagliari, alla vigilia di Pasqua la Juve riceverà la visita del Bologna. Poi ci sarà l’importante semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, quindi di nuovo il campionato con la trasferta contro il Sassuolo. Per finire, Venezia in casa, Genoa a Marassi, Lazio all’Allianz Stadium e ancora Firenze, ultima giornata di campionato.

Cagliari-Juventus Streaming Gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Cagliari-Juventus streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Cagliari-Juventus su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.