Diretta Cagliari-JUVENTUS Streaming Live, dove vedere il posticipo in TV e sul Web

Tutto pronto per vedere Cagliari Juventus streaming alternativo a Rojadirecta. Si gioca mercoledì 29 luglio 2020 con fischio d’inizio alle ore 21:45. La Juventus gioisce per la conquista dello Scudetto 36, il nono consecutivo, ma non può di certo sorridere. Infatti all’infortunio di Douglas Costa si è aggiunto quello di Dybala che rischia di saltare l’atteso ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lione, da vincere a tutti i costi per ribaltare il ko dell’andata. In ogni caso, i campioni d’Italia della Juventus possono permettersi più di un esperimento a Cagliari: De Ligt non convocato, spazio per Rugani e Matuidi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Pisacane; Mattiello, Faragó, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.

JUVENTUS (4-3-3): Gigi Buffon; Cuadrado, Rugani, Leo Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.