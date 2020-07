DIRETTA INTER NAPOLI Streaming No Rojadirecta, dove vedere la partita Gratis dopo PARMA ATALANTA

Come vedere Inter-Napoli e Parma-Atalanta Streaming Gratis Diretta TV (alternativa a Rojadirecta). Tutto pronto a San Siro e al Tardini per le prime due partite della 37a giornata di Serie A, la penultima in programma. Andiamo a scoprire dove guardare la diretta streaming di Inter Napoli, partita di calcio delle 21:45 di oggi martedì 28 luglio 2020 che si giocherà dopo Parma Atalanta della ore 19:30.

Formazioni Inter Napoli: non solo FantaCalcio.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Gagliardini. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Mertens. Indisponibili: Llorente, Manolas.

Sono 147 le sfide tra Inter Napoli in Serie A: per i nerazzurri 65 successi, 36 pareggi e 46 sconfitte. L’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro il Napoli in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide. Inter e Napoli si sono affrontate 73 volte in casa dei nerazzurri in Serie A, con un bilancio di 47 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 9 successi esterni. In tutte le ultime quattro sfide tra Inter e Napoli giocate a San Siro in Serie A, almeno una delle due squadre non ha segnato (quattro gol totali), dopo che nelle precedenti nove ben sette volte entrambe avevano realizzato almeno un gol.

Formazioni Parma Atalanta: non solo FantaCalcio.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella, Grassi.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Toloi. Indisponibili: Ilicic.

Sono 39 le sfide tra Parma Atalanta in Serie A: per i ducali 14 successi, 13 pareggi e 12 sconfitte. Nelle ultime tre partite di campionato contro il Parma, l’Atalanta ha ottenuto tre successi, realizzando ben 11 reti. Nelle precedenti tre sfide aveva segnato solo un gol. Sono 19 le sfide tra Parma e Atalanta in casa dei ducali in Serie A: il bilancio si compone di nove vittorie interne, sette pareggi e tre successi esterni. Nelle ultime sette trasferte contro il Parma in Serie A, l’Atalanta ha alternato una partita con almeno due gol segnati a una senza reti: vittoria bergamasca per 3-1 nella più recente. L’Atalanta è solo la quarta squadra nella storia della Serie A che, nonostante abbia segnato più di 95 gol, non termina il campionato in prima posizione in classifica, dopo l’Inter (99 reti nel 1949/50, 107 nel

Dove Vedere Inter Napoli Streaming Gratis e Diretta TV alternativa a Rojadirecta.



1950/51), il Milan (118 reti nel 1949/50) e la Juventus (103 reti nel 1950/51).

Tra poco possiamo vedere Inter Napoli in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go (link https://skygo.sky.it) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Dove Vedere Parma Atalanta Streaming Gratis e Diretta TV alternativa a Rojadirecta.

Tra poco possiamo vedere Parma Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. A disposizione quindi streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN (link https://www.dazn.com) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Alternative per vedere Parma-Atalanta e Inter-Napoli Streaming Gratis e Diretta TV.

Ulteriore alternativa per vedere Parma Atalanta e Inter Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.