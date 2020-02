Diretta INTER NAPOLI Streaming Gratis diverso da Rojadirecta, dove vedere Video Online

Come vedere Inter-Napoli Streaming Gratis Diretta TV. Semifinale di andata della Coppa Italia. Inter e Napoli si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia. Cinque successi nerazzurri, contro i due partenopei (quattro pareggi). L’unica occasione in cui Inter e Napoli si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia è stata nelle semifinali del 1997, quando i partenopei passarono il turno ai calci di rigore dopo un doppio pareggio. Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Inter-Napoli, partita di calcio delle 20:45 di oggi martedì 12 febbraio 2020.

Inter-Napoli Streaming Gratis: le cose essenziali da sapere.

L’Inter non raggiunge la finale di Coppa Italia dalla stagione 2010/11, quando a maggio giocò la seconda di fila dopo quella del 2009/10, anno del famoso Triplete. Il Napoli è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha partecipato alle semifinali di Coppa Italia (2015 vs Lazio e 2017 vs Juventus), ma non è mai arrivato a tre eliminazioni di fila in questo turno. Il Napoli ha vinto solo due volte in trasferta in semifinale di Coppa Italia, nel 1987 contro il Cagliari e nel 1989 contro il Pisa: completano il bilancio quattro pareggi e quattro sconfitte esterne.

Diretta Inter-Napoli Streaming Gratis: formazioni fantacalcio.



Fuori causa Handanovic, tocca ancora a Padelli, mentre in difesa Bastoni rileverà Godin con Skrjniar e De Vrji a completare il reparto. A centrocampo maglia da titolare per Eriksen, con Moses e Young sugli esterni. In avanti torna Lautaro, riposa Lukaku? Gattuso fa un po’ di turnover: Meret non al meglio e quindi tocca ancora ad Ospina in porta, mentre in difesa torna Manolas al fianco di Koulibaly.

A centrocampo possibile chance dal primo minuto per Elmas con Allan e Demme. Il tridente dovrebbe essere Politano, Milik e Insigne.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo.

Vedere Inter-Napoli Live Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



La partita di calcio Inter-Napoli si puo’ vedere in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. A disposizione streaming calcio gratis Rai Play, che permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Inter-Napoli in diretta su Radio Rai 1 (link).