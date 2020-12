Diretta INTER NAPOLI Streaming Gratis, dove vedere Video Online la sfida Lukaku-Lozano

Come vedere Inter-Napoli Streaming Gratis Diretta TV. Scontro diretto tra i nerazzurri e la squadra di Gattuso che potrebbe far riposare Ruiz. Inter senza Vidal, a centrocampo il trio Barella, Brozovic e Gagliardin. Inter Napoli, sfida valida per la 12esima giornata della Serie A 2020/21. Si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano: tutto pronto per vedere la diretta streaming di Inter-Napoli, partita di calcio delle ore 20:45 di oggi mercoledì 16 dicembre 2020.

Inter-Napoli Streaming Gratis: le cose essenziali da sapere.

L’Inter ha segnato in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Napoli dopo esser rimasta a secco nelle quattro precedenti: striscia più lunga per i nerazzurri dal 2000 quando andarono in rete per otto sfide di fila nella competizione contro gli azzurri. Il Napoli non ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte in casa dell’Inter in Serie A: l’ultima formazione in grado di mantenere la porta inviolata per almeno quattro gare interne contro i partenopei fu il Catania tra il 1961 e il 2008 (sei partite in quel caso).L’Inter potrebbe vincere cinque match di fila nel corso di una singola stagione di Serie A per la prima volta da dicembre 2019.

Diretta Inter-Napoli Streaming Gratis: formazioni fantacalcio.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal, Sanchez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne, Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

Vedere Inter-Napoli Live Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



La partita di calcio Inter-Napoli si puo’ vedere in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Inter Napoli streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).