DIRETTA JUVENTUS ATALANTA Streaming: dove vederla Gratis Online. Giocherà Papu Gomez?

Juventus Atalanta streaming gratis in alternativa a Rojadirecta. Si gioca questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, per la 12a giornata di Serie A che è un turno infrasettimanale: fischio d’inizio alle 18:30. Ronaldo e Morata in attacco, con Chiesa e Ramsey esterni di centrocampo per Pirlo. Nella Juventus dentro Arthur e McKennie come interni, mentre Szczesny sarà il portiere davanti a De Ligt e Bonucci. Terzini titolari Cuadrado e Danilo. La Juventus ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 35 partite di Serie A contro l’Atalanta (78 reti in totale), l’ultimo portiere della Dea ad aver mantenuto la porta inviolata contro i bianconeri fu Davide Pinato nel gennaio 1997: si tratta della striscia più lunga della Juventus con gol all’attivo contro una singola squadra nella competizione.

Dove Vedere Juventus Atalanta Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta.



Juventus Atalanta in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), la piattaforma di streaming video che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Ricordiamo vedere Juventus Atalanta streaming gratis live con Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Ramsey; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Chiellini, Demiral.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Pasalic, Ilicic.