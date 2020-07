DIRETTA JUVENTUS ATALANTA Streaming: dove vederla Gratis Online

Juventus Atalanta streaming con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Si gioca questa sera, sabato 11 luglio 2020, per la 32a giornata di campionato. Dopo la sconfitta contro il Milan, la Juventus si gioca un altro match chiave verso il nono scudetto consecutivo contro l’Atalanta. Il fischio d’inizio del big match di Serie A, è in programma per le ore 21:45.

I bianconeri sono reduci da 8 vittorie casalinghe consecutive, i nerazzurri di Bergamo da 5 successi esterni di fila con 20 gol fatti e 5 subiti. Gli uomini di Gasperini hanno battuto anche la Sampdoria e si sono portati a due punti dalla Lazio seconda. In caso di successo allo ‘Stadium’ inoltre accorcerebbero a -6 dalla stessa Juventus con sei partite ancora da giocare.

Dove Vedere Juventus Atalanta Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta.



Juventus Atalanta in diretta tv con DAZN. La sfida sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, inoltre, Juventus Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky).

Gli utenti DAZN che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Atalanta streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Demiral, De Sciglio, Khedira.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.