Juventus-Atalanta Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Atalanta Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 ITA di oggi sabato 27 novembre 2021 per la 14a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. La Juventus, finalista della Coppa Italia della scorsa stagione, era tra le possibili pretendenti al titolo prima di questa stagione di Serie A, ma inizia questo scontro quattro punti dietro l’Atalanta, che è quarta in classifica. I ‘Bianconeri’ hanno anche subìto una sconfitta umiliante per 4-0 in trasferta contro il Chelsea nel turno infrasettimanale di UEFA Champions League ed hanno ora perso tre delle ultime sei partite ufficiali. Di conseguenza, la Juventus cercherà di sfruttare la sua prestazione casalinga recente (5 vittorie, 1 sconfitta). Ciononostante, i padroni di casa non sono riusciti a vincere in tre scontri diretti consecutivi qui disputati (3 pareggi) e finora hanno segnato nove gol in Serie A in meno della squadra ospite, il che suggerisce che questo scontro sarà tutt’altro che facile.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Paulo Dybala, Morata, Federico Chiesa. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Luca Pellegrini, Rugani, Chiellini, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Ramsey, Danilo. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Gius. Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Indisponibili: Hateboer, Gosens, Lovato. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Prenna e Imperiale. Quarto Uomo: Marchetti. VAR: De Bello. AVAR: Tegoni.

Dove vedere Juventus-Atalanta in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Atalanta da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dell’Allianz Stadium basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La Juventus ha perso due delle prime sei partite casalinghe di Serie A per la prima volta dal 1980/81 e con una sconfitta eguaglierebbe il proprio peggior risultato dopo sette gare interne: tre sconfitte nel 1956/57 e nel 1948/49.

Juventus-Atalanta Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Juventus-Atalanta in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Atalanta streaming.