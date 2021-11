DIRETTA Venezia-Inter Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Venezia-Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi sabato 27 novembre 2021 per la 14a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022: allo Stadio Penzo (tutto esaurito) si sfidano il Venezia di Zanetti e l’Inter di Simone Inzaghi. Si gioca dopo Juventus-Atalanta delle ore 18. Reduce da due successi consecutivi di fila (prima la Roma in casa poi il Bologna in trasferta) che hanno aggiustato la classifica, al Venezia servirà un’altra impresa per riuscire a ottenere un risultato positivo contro i nerazzurri terzi in classifica e freschi di vittoria contro il Napoli primo in classifica e di successo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Le formazioni di Venezia-Inter

Ancora una volta Penzo tutto esaurito, l’allenatore Zanetti: “Sarà stupendo, l’abbiamo già vissuto e so di cosa si tratta, è una cosa per noi troppo importante, è un tipo di stadio che per noi si presta ad essere dodicesimo uomo in campo. Spero che in tanti vengano a tifare Venezia e non gli altri, per noi andare in campo e in casa con questa atmosfera è una spinta in più e ne abbiamo bisogno visto lo spessore dell’avversario”.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Lezzerini, Modolo, Molinaro, Svoboda, Peretz, Tessmann, Crnigoj, Kiyine, Sigurdsson, Heymans, Henry, Forte.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, J Correa. Allenatore S Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Darmian, Barella, Vecino, Perisic, Sensi, Sanchez, Lautaro Martinez.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Di Vuolo e Galetto. 4° Uomo: Gariglio. VAR: Irrati. AVAR: Carbone.

Dove vedere Venezia-Inter in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Venezia-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Infermeria del Venezia, il tecnico lagunare Zanetti: “Mancherà Ebuehi e non ci sarà neanche Maenpaa che ha ancora mal di schiena. Tornerà Lezzerini. Rientra anche Crnigoj, ho dovuto fare due scelte nella lista convocati per scelta tecnica, non per infortunio”.

Venezia-Inter Live Streaming diverso da Rojadirecta

Venezia-Inter sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Venezia-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Zanetti (Venezia): “Incontriamo una grandissima squadra che sta facendo bene sia in campionato che in Champions League, quindi chiaramente è una partita per noi più difficile del solito, ne avremo parecchie da qua a Natale, come sempre concentrandosi molto su di noi e poco sugli avversari, se andiamo a ragionare sulla forza della squadra sembrano partite proibitive, ma alla fine c’è sempre il campo, dobbiamo fare di tutto per mettere in difficoltà una squadra dal valore assoluto importante”.

Non ci sono altre alternative per vedere Venezia-Inter streaming. Mentre qui sotto potrete seguire la radiocronaca su YouTube: