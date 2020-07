DIRETTA VERONA INTER Streaming TV: dove vederla con Lukaku e Sanchez

Verona Inter Streaming Rojadirecta? Ecco tutte le alternative legali. Alle 21:45 di oggi giovedì 9 luglio 2020 si gioca allo stadio Bentegodi Verona Inter valida in chiusura della 31a giornata di Serie A. Reduce dalla sconfitta interna patita contro il Bologna, con tanto di sfogo di Antonio Conte al termine della partita di San Siro, l’ Inter fa visita al Verona nel match che chiuderà il 31° turno del campionato di Serie A. Sono ormai solo 8 le giornate che mancano alla conclusione del campionato, in programma nella prima settimana di agosto.

Verona Inter in diretta tv conSky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito

web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Le probabili formazioni di Verona Inter.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Adjapong, Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Salcedo, Borini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Bastoni, D’Ambrosio. Indisponibili: Barella, Moses, Sensi.