Diretta NAPOLI-MILAN Streaming, come vedere la partita in internet

Tutto pronto per vedere Napoli Milan streaming con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Si gioca questa sera, domenica 12 luglio 2020, per la 32a giornata di campionato. Il Napoli non perde contro il Milan in Serie A dal dicembre 2014 (2-0 al Meazza): da allora sei successi partenopei e quattro pareggi. Nelle ultime 18 sfide di Serie A tra Napoli e Milan giocate nel girone di ritorno, 10 volte i rossoneri non hanno trovato la rete (56%). Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al San Paolo contro il Milan in Serie A e non è mai arrivato a quattro successi interni di fila contro i rossoneri nella competizione.

Napoli Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky, inoltre, Napoli Milan sarà disponibile alla visione in diretta streaming onnline grazie all'app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli Milan

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Llorente.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio.