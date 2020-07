Diretta INTER-TORINO Streaming alternativa a Rojadirecta, come vedere partita online

Tutto pronto per vedere Inter Torino streaming con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Si gioca questa sera, lunedì 13 luglio 2020, in chiusura della 32a giornata di campionato.

Conte ritrova in difesa Bastoni che dovrebbe sostituire Godin, tutto confermato invece a centrocampo dove sono out Vecino, Sensi e Barella. Si valuta il recupero di Moses sulla corsia destra: può infastidire Candreva. Dubbi in attacco dove Lukaku potrebbe farcela ma senza essere rischiato: Sanchez in vantaggio per affiancare Lautaro Martinez. Alle loro spalle agirà Eriksen, al rientro dal 1′ al posto di Borja Valero.

Nel Torino out lo squalificato Zaza, dietro Belotti dovrebbe esserci Edera insieme al confermatissimo Verdi. Davanti a Sirigu il terzetto composto da Izzo, Nkoulou e forse Lyanco, in rimonta su Bremer. De Silvestri e Ansaldi sugli esterni, a centrocampo Meité accanto a Rincon.

Dove Vedere Inter Torino Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta



Inter Torino in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Inter Torino in diretta streaming online grazie all'app di Sky Go per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky.

Ulteriore alternativa per vedere Inter Torino streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le probabili formazioni di Inter Torino

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Barella, Sensi, Moses, Lukaku.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Zaza. Indisponibili: Baselli.