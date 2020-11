DIRETTA INTER TORINO Streaming Gratis Link, dove vedere Video Live Online

Inter Torino streaming e diretta video invece di Rojadirecta, a partire dalle ore 15:00 di oggi 22-11-2020 con i servizi digitali di DAZN. Si gioca per la 8a giornata di Serie A. L’Inter ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro il Torino e potrebbe registrare almeno tre successi di fila contro i granata nella competizione per la prima volta da settembre 2008. Scopri dove vedere Inter Torino streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Sensi, Vecino, Pinamonti, Padelli, Brozovic, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Torino (4-3-2-1): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Bonazzoli, Belotti.

Allenatore Giampaolo. Indisponibili: Baselli, Izzo. Squalificati: nessuno.

Inter Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Grazie a DAZN (link www.dazn.com) potrai vedere la diretta streaming live video della partita via internet (gratis per gli abbonati) su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Ulteriore alternativa per vedere Inter Torino streaming live quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.