DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI Streaming Gratis Live, dove vedere Video TV Online

Juventus Cagliari streaming e diretta live video a partire dalle ore 20:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 8a giornata di Serie A. La Juventus nonostante un avvio a singhiozzo, occupa il quinto posto della classifica ad una distanza di quattro punti dal Milan capolista. Il Cagliari si è tolto dalle sabbie mobili ed è attualmente in undicesima posizione.

La Juventus disputerà il match dell’ottava giornata iniziando il turno fuori dalla prime due posizioni della classifica per la prima volta dalla stagione 2015/16, quando si trovava al 12esimo posto ad inizio giornata. Scopri dove vedere Juventus Cagliari streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; CR7 Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Chiellini, Bonucci, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Eusebio Di Francesco.

Vedere Juventus Cagliari Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Indisponibili: Tripaldelli, Pinna, Ceppitelli, Faragò, Luvumbo, Lykogiannis, Godin, Nandez. Squalificati: nessuno.

Juventus Cagliari in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Telecronaca in diretta con Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin.

La Juventus ha subito un solo gol nei primi 30 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato. Bianconeri miglior difesa anche nel secondo tempo (due gol subiti).

Grazie a con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Ulteriore alternativa per vedere Juventus Cagliari streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.