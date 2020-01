Diretta JUVENTUS CAGLIARI Streaming differente da Rojadirecta: Canale TV Internet Formazioni

Tutto pronto per vedere Juventus Cagliari streaming e diretta tv sul digitale alle 15 di oggi 6 gennaio 2020. L’ultimo successo del Cagliari contro la Juventus in Serie A è datato novembre 2009: da allora 14 vittorie bianconere e tre pareggi. Il Cagliari ha vinto solo due delle 38 partite di Serie A in casa della Juventus (14N, 22P), la più recente nel gennaio 2009, con Massimiliano Allegri in panchina.La Juventus è una delle tre squadre, insieme a Liverpool e Barcellona, a non aver perso alcuna partita casalinga nel 2019 nei top-5 campionati europei: 13 successi e quattro pareggi per i bianconeri. La Juventus non perde da 29 incontri casalinghi in campionato (24V, 5N), non arriva a 30 da settembre 2017. Scopriamo dove vedere Juventus Cagliari streaming online e in diretta televisiva.

Dove vedere Juventus Cagliari Streaming diverso da Rojadirecta.

La partita di calcio Juventus Cagliari in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con collegamenti pre-partita dalle ore 14:15 italiane per anticipazioni e interviste dell’ultimo minuto, e con la telecronaca in

Juventus Cagliari streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo SkyGo utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni per Juventus Cagliari streaming.

Queste le probabili formazioni di Juventus Cagliari:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira. Squalificati: Bentancur.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro. Squalificati: Pisacane.

Arbitro: Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni).