DIRETTA ROMA TORINO Streaming diverso da Rojadirecta Oggi 5 gennaio 2020

Alle 20:45 di oggi 5 gennaio 2020 andrà in onda la diretta streaming di Roma Torino partita valida per la 18esima giornata di Serie A 2019-2020. La partita sarà la 149esima in Serie A fra le due formazioni.

La Roma di Paulo Fonseca inizia il suo nuovo anno sfidando in casa il Torino di Walter Mazzarri nell’anticipo serale della 18a giornata di Serie A. I capitolini sono quarti in classifica con 35 punti e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I piemontesi si trovano in 10a posizione assieme al Milan a quota 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Kluivert, Pastore, Santon e Cristante hanno lavorato a parte e non saranno ancora a disposizione. Ballottaggio Florenzi-Spinazzola sulla destra, con il duello Perotti-Mkhitaryan nel trio dietro Dzeko. Un adduttore mette ko Fazio. Scelte quasi obbligate per Mazzarri tra squalifiche e infortunati. Belotti centravanti con Verdi e Berenguer alle sue spalle. De Silvestri in vantaggio su Laxalt.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Berenguer, Aina; Verdi, Belotti. Allenatore Mazzarri. Indisponibili: Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Baselli. Squalificati: Bremer, Ansaldi.

La partita di calcio Roma Torino in diretta su DAZN, visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma Torino sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.