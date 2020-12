DIRETTA ROMA TORINO Streaming Oggi alternative, dove vedere stasera la partita in internet e tv

Roma Torino Rojadirecta Streaming Gratis e Diretta Live TV. Alle 20:45 di oggi 17 dicembre 2020 andrà in onda la diretta streaming di Roma Torino partita valida per la 12esima giornata di Serie A. Dopo qualche gara deludente, la Roma è tornata alla vittoria in campionato, battendo in maniera roboante il Bologna per 5-1. Di fronte ai giallorossi ora il Torino , in una a dir poco difficile situazione di classifica, visto il penultimo posto frutto di sette sconfitte su undici incontri.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Cristante. Indisponibili: Mancini, Pastore, Santon, Zaniolo.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

Dove Vedere Roma Torino Streaming Gratis differente da RojaDirecta.



Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Verdi.

La partita di calcio Roma Torino in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Roma Torino streaming con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).